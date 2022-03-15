انطلاق معارض «أهلا رمضان» بالمحافظات بتخفيضات تصل لـ30%

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم في إقامة معارض أهلا رمضان 2022، من خلال طرح كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلاتها في السوق المحلية، لضبط الأسواق وتخفيف عبء ارتفاع الأسعار على المستهلكين نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن المقرر أن يتم إقامة المعرض الرئيسي في قاعة المؤتمرات بمركز القاهرة الدولي بمدينة نصر في 24 مارس الجاري، والذي يستمر حتى نهاية أبريل، كما تستمر فعاليات المعرض في المحافظات حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ويتم إقامة معارض أهلا رمضان بداية من اليوم في محافظة القاهرة في مناطق شارع جسر البحر الساحل بشبرا، وحلوان، وشارع سلاح المهندسين، والمعصرة، والمرج ومؤسسة الزكاة.

محافظة الجيزة: في مناطق الملك فيصل، وأرض اللواء بالعجوزة، والمنيب، وترعة المنصورية بالهرم.

محافظة الإسكندرية: في مناطق الازاريطة، والعطارين، والجمرك ، والمنشية.

محافظة الشرقية: في الزقازيق، والإبراهيمية، والحسينية، ومنيا القمح، وديرب نجم، والعاشر من رمضان، والصالحية الجديدة.

محافظة بورسعيد في ارض الجبل ، وشارع الجلاء في بورفؤاد.

محافظة المنوفية في مسجد سيدى خميس بحى غرب بمدينة شبين الكوم.

محافظة القليوبية في بنها ، وحى غرب شبرا، وقليوب، وطوخ ، والقناطر الخيرية.

محافظة كفر الشيخ في الحامول، وبلطيم.

محافظة الفيوم أمام نادي الشبان المسلمين.

محافظة بني سويف في حديقة النصر، والفشن، والواسطى.