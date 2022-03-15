الثلاثاء 15 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق معارض «أهلا رمضان» بالمحافظات بتخفيضات تصل لـ30%

اهلا رمضان
اهلا رمضان

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم في إقامة معارض أهلا رمضان 2022، من خلال طرح كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلاتها في السوق المحلية، لضبط الأسواق وتخفيف عبء ارتفاع الأسعار على المستهلكين نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن المقرر أن يتم إقامة المعرض الرئيسي في قاعة المؤتمرات بمركز القاهرة الدولي بمدينة نصر في 24 مارس الجاري، والذي يستمر حتى نهاية أبريل، كما تستمر فعاليات المعرض في المحافظات حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ويتم إقامة معارض أهلا رمضان بداية من اليوم في محافظة القاهرة في مناطق شارع جسر البحر الساحل بشبرا، وحلوان، وشارع سلاح المهندسين، والمعصرة، والمرج ومؤسسة الزكاة.

محافظة الجيزة: في مناطق الملك فيصل، وأرض اللواء بالعجوزة، والمنيب، وترعة المنصورية بالهرم.

محافظة الإسكندرية: في مناطق الازاريطة، والعطارين، والجمرك ، والمنشية.

محافظة الشرقية: في الزقازيق، والإبراهيمية، والحسينية، ومنيا القمح، وديرب نجم، والعاشر من رمضان، والصالحية الجديدة.

محافظة بورسعيد في ارض الجبل ، وشارع الجلاء في بورفؤاد.

محافظة المنوفية في مسجد سيدى خميس بحى غرب بمدينة شبين الكوم.

محافظة القليوبية في بنها ، وحى غرب شبرا، وقليوب، وطوخ ، والقناطر الخيرية.

محافظة كفر الشيخ في الحامول، وبلطيم.

محافظة الفيوم أمام نادي الشبان المسلمين.

محافظة بني سويف في حديقة النصر، والفشن، والواسطى.

محافظة بني سويف محافظة الجيزة التجارة الداخلية مؤتمرات محافظة بورسعيد شهر رمضان المبارك معارض اهلا رمضان ضبط الأسواق

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

«تحول تدريجي الخميس».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

التراويح 30 دقيقة.. الأوقاف ترد على تساؤلات حول شهر رمضان

غادة والي في «لجنة الأمم المتحدة للمخدرات»: العالم يواجه تحديات استثنائية

حظر تجول 35 ساعة في كييف

أسماء السلاسل التجارية المشاركة في مبادرة «كلنا واحد»

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب الوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المرأة القاضية

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

عبدالوهاب داود

فى محبة عبدالوهاب.. روح القاهرة فى جملة موسيقية

ماجد حبته

روسى فى مجلس اللوردات!

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

عطل يصيب عددًا من المواقع الحكومية بإسرائيل واشتباه فى هجوم إلكترونى

قاطعتها لـ 6 أيام.. لماذا ترفض أوكرانيا اتصالات «خارجية إسرائيل»؟

هل استهدف الهجوم على أربيل منشآت تابعة لـ"الموساد"؟