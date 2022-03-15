الثلاثاء 15 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الهجرة والجوازات» تسهل إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية

الجوازات
الجوازات

تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ورصدت الإدارة الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة؛ لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وقد تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم؛ وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية؛ وذلك كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وزارة الداخلية اجراءات كبار السن الحصول على الخدمات

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وائل لطفي

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