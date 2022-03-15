واشنطن تفرض عقوبات على 11 شخصا من كبار ممثلى وزارة الدفاع الروسية

قالت الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم الثلاثاء ونقلته وكالة نوفوستي الروسية: إنها فرضت أمس الإثنين عقوبات على 11 شخصا من كبار ممثلي وزارة الدفاع الروسية، وذلك على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت الوزارة: "تواصل الخارجية الأمريكية فرض عواقب وخيمة على قيادة قطاع الدفاع الروسي مشيرة إلى ان العقوبات شملت رئيس الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف، ومدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني دميتري شوغاييف، والمدير العام لشركة "روسوبورون اكسبورت" ألكسندر ميخيف، وكذلك ثمانية نواب لوزير الدفاع الروسي وهم: أليكسي كريفوروشكو، وتيمور إيفانوف، ويونس بيك يفكوروف، ودميتري بولغاكوف، ويوري سادوفينكو، ونيكولاي بانكوف، وروسلان تساليكوف وغينادي جيدكو.

وطبقا للخارجية الأمريكية، سيتم تجميد جميع الممتلكات أو الأسهم التي يملكها الخاضعون للعقوبات في الولايات المتحدة.

وستخضع لعقوبة التجميد كذلك أية مؤسسات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص الخاضعين لهذه العقوبات. كما يحظر على مواطني الولايات المتحدة إجراء أي معاملات مالية تتعلق بممتلكات هؤلاء الأشخاص.

يأتي هذا فيما فرضت اليابان اليوم الثلاثاء وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية، ونقلته وكالة نوفوستي الروسية، عقوبات فردية على 17 مواطنا روسيا بمن فيهم رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف وعدد من نواب مجلس الدوما الروسي ورجال الأعمال.

وقال البيان: العقوبات الجديدة، التي تفرضها طوكيو على خلفية الأحداث في أوكرانيا، تقضي بتجميد الحسابات في اليابان في حال العثور عليها وكذلك حظر تحويل الأموال بالنسبة للأشخاص المشمولين بهذه العقوبات.

وتشمل العقوبات الجديدة وفقا لبيان الخارجية اليابانية كلا من رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي نائب مجلس الدوما الروسي غينادي زيوغانوف ونواب مجلس الدوما يوري أفونين ويفغيني بيسونوف وليونيد كلاشنيكوف وفلاديمير كاشين ونيكولاي كولوميتسيف ، فضلا عن رئيس مجلس المدراء لمجموعة شركات "رينوفا"، فيكتور فيكسيلبيرغ وأقرباء رجل الأعمال يوري كوفالتشوك وخاصة كيريل كوفالتشوك وبوريس كوفالتشوك وكيرا كوفالتشوك وستيبان كوفالتشوك وتاتيانا كوفالتشوك.

يأتي هذا فيما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتزويد أوكرانيا بالأسلحة والموارد المالية والغذاء، وفتح باب اللجوء أمام الأوكرانيين.