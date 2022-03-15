الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن تعلن خطة الطوارئ القصوى.. اليوم

وزارة الأشغال العامة
وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية العمل ضمن خطة الطوارئ القصوى اعتبارًا من الثلاثاء، تزامنًا مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على المملكة.

وأكدت الوزارة جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ98 الموزعة على مختلف محافظات الأردن.

وعممت الوزارة على مديرياتها ومكاتبها في مختلف أنحاء البلاد الاستعداد التام لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة وإجراء جولات تفقدية دورية للمناطق كافة.

وشددت، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل فوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.

وأشارت، إلى أنه سيتم خلال خطة الطوارئ القصوى تثبيت الآليات في المناطق الأكثر تأثرا بالحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

ودعت، إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية في معظم مناطق المملكة بسبب تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكل الضباب الملامس لسطح الأرض، وهطول زخات ثلجية على فترات وتراكمها فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتشكل حالات الانجماد نتيجة لدرجات الحرارة المنخفضة وفق التوقعات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

وناشدت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو الاتصال عن طريق هواتف خصصتها للأمر.

الثلاثاء الأردن الطوارئ خطة طوارئ لأردن قصوى يعلن

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