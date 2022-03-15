باحثون: الصيام العلاجى يخفض ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعى

أفاد باحثون أمريكيون في "مختبر بانتوكس" في مدينة " سان دييجو" الأمريكية أن الصيام العلاجى يخفض ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي.



وأوضحت الأبحاث الحديثة أن نظامًا يتألف من صيام الماء فقط لمدة معتدلة، يليه الإنتقال إلى نظام غذائي نباتي قليل الدسم وقليل الملح وكامل الطعام ، يحقق انخفاضًا كبيرًا في ضغط الدم، في حالة عدم وجود أي علاج دوائي.



وأشارت البيانات المتاحة إلى أن هذه الإنخفاضات الكبيرة فى معدلات ضغط الدم المرتفع، يمكن أن تحافظ على استقرار مستوى ضغط الدم لدى المرضى الذين يظلون ملتزمون بنظام المتابعة الغذائية، وبعبارة أخرى قد يكون من الممكن "علاج " ضغط الدم المرتفع، إذا كان من الممكن إثبات أن الصيام المعدل الذى يحافظ على البروتين يكون فعالا.

وعلى صعيد آخر، كشفت بحوث طبية عن أن الصيام يساعد بشكل كبير على الوقاية من أمراض السرطان أو العلاج منها حين يكون الإنسان مصابًا.



وبحسب ما نقل موقع "ميديكال نيوز توداي"، فإن الصيام يحارب السرطان من خلال خفض مقاومة الأنسولين ومستويات الالتهاب في الجسم.



وأضاف المصدر أن الصيام يعمل على محاربة مضاعفات تنجم عن أمراض مزمنة تصيب الجسم، مثل السمنة وداء السكري من النوع الثاني، وهما سببان بارزان من أسباب السرطان.



ويستوجب الصيام الصحي عدم تناول أي سعرات حرارية خلال فترة محددة تصل إلى ساعات أو الاكتفاء بقدر قليل جدا منها.



ويضيف العلماء أن الصيام يجعل خلايا السرطان أكثر استجابة خلال الخضوع للعلاج الكيماوية، فضلا عن حماية الخلايا السليمة في الجسم وتعزيز نظام المناعة.