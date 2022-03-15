إصابة رئيس مباحث قسم ثان العاشر من رمضان وأسرته فى حادث سيارة

أصيب رئيس مباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وأسرته منذ قليل، في وقوع حادث سيارتهم بدائرة مركز الزقازيق، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي خاصة بالرائد محمد عبدالغفار، رئيس مباحث قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، وبرفقته زوجته وأولاده، في نزلة الطريق الإقليمي أمام قرية بهنباى دائرة مركز الزقازيق.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين، وتم نقلهم إلى مستشفى التيسير بالزقازيق لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة عقب إخطار الأجهزة الأمنية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.