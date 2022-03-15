الثلاثاء 15 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة رئيس مباحث قسم ثان العاشر من رمضان وأسرته فى حادث سيارة

إسعاف
إسعاف

أصيب رئيس مباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وأسرته منذ قليل، في وقوع حادث سيارتهم بدائرة مركز الزقازيق، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي خاصة بالرائد محمد عبدالغفار، رئيس مباحث قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، وبرفقته زوجته وأولاده، في نزلة الطريق الإقليمي أمام قرية بهنباى دائرة مركز الزقازيق.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين، وتم نقلهم إلى مستشفى التيسير بالزقازيق لتلقي العلاج اللازم. 

وتم تحرير محضر بالواقعة عقب إخطار الأجهزة الأمنية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سيارات محافظة العلاج امن الشرقية تحقيق المباحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

«التعليم» توضح تفاصيل مشاجرة الطلاب بإحدى مدارس القاهرة الجديدة

حكم الاحتفال بعيد الأم يثير الجدل.. والأزهر يرد: جائز شرعًا

أول رد من «التعليم» على فيديوهات خناقة طلاب مدرسة انترناشونال بالقاهرة

مستشار الرئيس للصحة: الوضع الوبائى آمن ونشهد تراجعًا فى إصابات كورونا

روسيا: القضية الجنائية المرفوعة فى أوكرانيا تدل على انفصال كييف عن الواقع

كييف تحدد موعد التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

عبدالوهاب داود

فى محبة عبدالوهاب.. روح القاهرة فى جملة موسيقية

ماجد حبته

روسى فى مجلس اللوردات!

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

قاطعتها لـ 6 أيام.. لماذا ترفض أوكرانيا اتصالات «خارجية إسرائيل»؟

هل استهدف الهجوم على أربيل منشآت تابعة لـ"الموساد"؟

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال