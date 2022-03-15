الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: موسكو ترصد استخدام كييف الذخائر الفسفورية والعنقودية

فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا رصدت استخدام كييف للذخائر العنقودية والفسفورية.
 

وأوضح نيبينزيا - خلال جلسة مجلس الأمن الدولي -: "رصدنا استخداما واسعا من نظام كييف للذخائر المعبأة بالفوسفور. كما تحدثت إليكم عن استخدام القوات الأوكرانية عن استخدام ذخائر عنقودية في دونيتسك"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
 

ووفقا للمندوب الروسي، فإن كييف تنتهك القانون الإنساني الدولي على نطاق واسع.


وأضاف نيبينزيا: "في الوقت الراهن، يأتي التهديد الرئيسي للمدنيين في أوكرانيا من التشكيلات المسلحة للقوميين الأوكرانيين، الذين أطلقوا العنان لإرهاب حقيقي ضد مواطنيهم. إن القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يتعرضون للانتهاكات الجسيمة. يقوم القوميون بوضع الدبابات والمدفعية وراجمات الصواريخ بجوار رياض الأطفال والمدارس، وتجهيز مواقع إطلاق النار على أسطح المنازل، وحماية أنفسهم بالنساء والأطفال".

أوكرانيا روسي قانون موسكو الرئيس مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي الصواريخ

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