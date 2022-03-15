إزالة 14 حالة تعد على الأراضى الزراعية والحيز العمرانى بطهطا (صور)

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا فى سوهاج، برئاسة الدكتورة فريدة سلام، عدة حملات لإزالة التعدي على الأراضي الزراعية، بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها.

وأسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بناحية بندر طهطا، و ساحل طهطا، ومجلس قروى الصوامعة، وذلك غرب على مساحة 5 قراريط و 18 سهم تقريبًا.

كما نفذت الوحدة المحلية بطهطا عدد 4 حالات إزالة تعديات داخل الحيز العمراني ببندر طهطا ومجلس قروي شطورة على مساحة 266 متر تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكدت الوحدة المحلية، فى بيان لها، أنها انتهت اليوم من تنفيذ حملة الإزالة تحت إشراف المدير العام فريدة سلام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وأشرف محمد محمود، وجمال شومان، نواب رئيس المركز، ورمضان عابدين رئيس قرية الصوامعة غرب، ووائل أبوعليو رئيس قرية شطورة، ومسؤولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، ومسؤول الإدارة الهندسية والعمليات والأزمات والعلاقات العامة بطهطا، ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

من ناحية أخرى، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا برئاسة الدكتورة فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا بتنفيذ حملة لمنع المخالفات البيئية بمدينة طهطا، أسفرت عن تحرير عدد 9 محاضر بيئية متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتمت الحملة برئاسة المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، ومسؤولي البيئة بطهطا، وشرطة البيئة والمسطحات بسوهاج، والعلاقات العامة بطهطا.