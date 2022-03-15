الثلاثاء 15 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 14 حالة تعد على الأراضى الزراعية والحيز العمرانى بطهطا (صور)

الحملة
الحملة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا فى سوهاج، برئاسة الدكتورة فريدة سلام، عدة حملات لإزالة التعدي على الأراضي الزراعية، بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها.

275558870_270508335272193_8399050120136139895_n

وأسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بناحية بندر طهطا، و ساحل طهطا، ومجلس قروى الصوامعة، وذلك غرب على مساحة 5 قراريط و 18 سهم تقريبًا. 

275592336_270509131938780_6516584087980034385_n

كما نفذت الوحدة المحلية بطهطا عدد 4 حالات إزالة تعديات داخل الحيز العمراني ببندر طهطا ومجلس قروي شطورة على مساحة 266 متر تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

275619130_327455816081446_934190669534032434_n

وأكدت الوحدة المحلية، فى بيان لها، أنها انتهت اليوم من تنفيذ حملة الإزالة تحت إشراف المدير العام فريدة سلام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وأشرف محمد محمود، وجمال شومان، نواب رئيس المركز، ورمضان عابدين رئيس قرية الصوامعة غرب، ووائل أبوعليو رئيس قرية شطورة، ومسؤولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، ومسؤول الإدارة الهندسية والعمليات والأزمات والعلاقات العامة بطهطا، ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

275752427_270507085272318_2528858137132945174_n

من ناحية أخرى، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا برئاسة الدكتورة فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا بتنفيذ حملة لمنع المخالفات البيئية بمدينة طهطا، أسفرت عن تحرير عدد 9 محاضر بيئية متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. 

275874746_270509085272118_9157498264313392678_n

وتمت الحملة برئاسة المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، ومسؤولي البيئة بطهطا، وشرطة البيئة والمسطحات بسوهاج، والعلاقات العامة بطهطا. 

275940918_270507181938975_5498230853303042796_n
حماية قانون رمضان تعليم حملة سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس للصحة: الوضع الوبائى آمن ونشهد تراجعًا فى إصابات كورونا

«التعليم» توضح تفاصيل مشاجرة الطلاب بإحدى مدارس القاهرة الجديدة

مسلسلات رمضان 2022.. القائمة الكاملة لأبطال «ملف سرى» (صور)

أول رد من «التعليم» على فيديوهات خناقة طلاب مدرسة انترناشونال بالقاهرة

متى تنتهى موجة الصقيع؟ «الأرصاد» توضّح

ضبط منتجات منتهية الصلاحية بأحد المخازن بالمعلمين قبل بيعها بالأسواق فى أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

عبدالوهاب داود

فى محبة عبدالوهاب.. روح القاهرة فى جملة موسيقية

ماجد حبته

روسى فى مجلس اللوردات!

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

قاطعتها لـ 6 أيام.. لماذا ترفض أوكرانيا اتصالات «خارجية إسرائيل»؟

هل استهدف الهجوم على أربيل منشآت تابعة لـ"الموساد"؟

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال