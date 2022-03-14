إشراك المواطن في العمل المناخي.. حصاد البيئة في أسبوع

حصدت وزارة البيئة عدد من الأحداث والقضايا المهمة خلال الأيام الماضية، حيث أشارت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إلى قيام مصر حاليًا باختيار عدد مختصر من المبادرات للعمل على إطلاقها بمؤتمر المناخ القادم، بما يراعي الأولويات الوطنية والشراكات العالمية والوضع الإقليمي وتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف بعد دراسة المبادرات السابقة في مؤتمرات المناخ لتحديد الموضوعات ذات الأولوية والتي ستجذب الاهتمام من الشركاء والبحث العلمي للمضي فيها.

كما سيتم مراعاة الاهتمامات العالمية كتوجه الأنظار نحو علاقة تغير المناخ بالتنوع البيولوجي القائمة على الاعتبارات الانسانية، وذلك بعد نتائج الجمعية العامة للأمم المتحدة “UNEA” القائمة على الطبيعة، وما سينتج عن مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي “COP15” في سبتمبر.

https://www.dostor.org/3742253

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع باتريشيا إسبينوزا، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك بحضور السفير ايمن ثروت نائب مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة، وممثلى وزارتى البيئة والخارجية لمناقشة تحضيرات استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ

https://www.dostor.org/3742247

أطلقت وزيرة البيئة، برنامجا الدعم الفني لأصحاب ومديري النزل البيئية وبرنامج تطوير المنتج السياحي البيئي بواحة سيوة، وذلك استمراراً لجهود وزارة البيئة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة التابع للوزارة لدعم السياحة المستدامة والتنمية السياحية الصديقة للبيئة في مصر.

https://www.dostor.org/3741408

وأصدرت وزارة البيئة تقريرا حول أنشطة وجهود وزارة البيئة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية في مختلف محافظات الجمهورية، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية قامت بتنفيذ عدد من الأنشطة بمختلف محافظات الجمهورية.

https://www.dostor.org/3739664

والتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع «يانيك جليماريك Yannick Glemarec» المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، لاستعراض نتائج زيارته لمصر في إطار تعزيز التعاون المشترك وتحضيرات استضافة مصر لمؤتمر المناخ «COP27».

https://www.dostor.org/3739645

وتواصلت وزيرة البيئة، مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان لسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة للسيطرة على الحريق الذى شب بالزراعات الموجودة بمحمية سالوجا وغزال بأسوان، وقالت الوزيرة إنه تم تشكيل لجنة عاجلة من المحمية، حيث تم الدفع برجال الحماية المدنية وجارٍ أعمال الإطفاء والسيطرة على الحريق حتى الآن.

https://www.dostor.org/3738397