الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أول تحرك من «البيئة» تجاه حريق محمية سالوجا وغزال بأسوان

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة

تواصلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة للسيطرة على الحريق الذى شب مساء اليوم بالزراعات الموجودة بمحمية سالوجا وغزال بأسوان.

وقالت الوزيرة إنه تم تشكيل لجنة عاجلة من المحمية، حيث تم الدفع برجال الحماية المدنية وجارٍ أعمال الإطفاء والسيطرة على الحريق حتى الآن.

وأشارت إلى أن المحافظة قامت بالدفع بلنشات نهرية محملة بماكينات إطفاء نقالي، وتم نقل سيارات الإطفاء الكبيرة عن طريق عبارة، مضيفةً أنه تم إخلاء جميع العاملين بإدارة المحمية بأسوان.

بدوره، تابع محافظ أسوان الجهود المبذولة لإخماد الحريق الذي تعرضت له محمية سالوجا وغزال في قلب النيل بجزر الشلال الأول على بعد ٣ كم شمال خزان أسوان.

وأعطى المحافظ توجيهاته للجهات المعنية، خاصة إدارة الحماية المدنية بسرعة التدخل التي دفعت لنشات نهرية محملة بماكينات أطفاء نقالي، بجانب قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتخصيص عبارة غرب أسوان النيلية لنقل سيارات الإطفاء الكبيرة للإسراع في أعمال الإطفاء، وأحال محافظ أسوان الواقعة للنيابة للوقوف على أسباب الحريق وحجم الخسائر والتلفيات والأضرار.

في السياق، أخلت قوات الحماية المدنية العاملين بإدارة المحميات الطبيعية والذين شاركوا في مجابهة اتساع نطاق الحريق إلى باقي جزر المحمية الطبيعية التي تقع على مساحة ٥٥ فدانًا.

وتعتبر محمية سالوجا وغزال إحدى المحميات الطبيعية جنوب مصر، وتوجد بها أنواع مختلفة من النباتات والحيوانات البرية، كما أن المحمية تعتبر من أصغر المحميات في مصر بعد إعلانها كمحمية طبيعية بقرار رئيس الجمهورية رقم ٩٢٨ لسنة ١٩٨٦.

وزيرة البيئة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أشرف عطية محافظ أسوان محمية سالوجا سالوجا وغزال

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