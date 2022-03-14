الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب تستكمل جولاتها التدريبية بدوائر نوابها فى الغربية

تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

استكملت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولاتها التدريبية في دوائر نوابها بمحافظة الغربية، بدائرة النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واستمر التدريب الذي يقدمه نادي مدربي التنسيقية لمدة 3 أيام بشكل مكثف، وتضمن عددا من الموضوعات المهمة. 

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وافتتح التدريب النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، بمحاضرتين بعنوان "الإدارة المحلية في الدستور والقانون ومهام المحليات وأدواتها الرقابية".

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وفي اليوم الثاني قدم المهندس حسام الجمل، عضو التنسيقية، تدريبا بعنوان "إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعايا الانتخابية". 

واختتم البرنامج في اليوم الثالث المهندس رامي عمرو كُريم، وقدم تدريبا على مهارات التواصل والتعامل مع شكاوى المواطنين. 

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وكانت النائبة دعاء عريبي،  أعلنت عن الدورة التدريبية، وتم فتح باب التسجيل للراغبين، وجرى عقد المقابلات الشخصية لتحديد العناصر المناسبة.

يأتي هذا في إطار حرص التنسيقية على تدريب الكوادر السياسية ونقل خبرات أعضائها ونوابها للراغبين في العمل السياسي. 

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وشهد التدريب حضور النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، ومن نادي المدربين: إسلام حمدي، ومن لجنة التنظيم، المعتز بالله وأحمد يحيى.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين محافظة الغربية النائبة دعاء عريبي مجلس النواب التدريب النائب خالد بدوي

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وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

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