«ثقافة المنوفية» تناقش «المنتج الأدبي»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت رئاسة المخرج هشام عطوة وبالتعاون مع محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، فعاليات المؤتمر الأدبي لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي في دورته الحادية عشر، والذي جاء تحت عنوان "الثقافة الشعبية والمنتج الأدبي" واستضافه قصر ثقافة شبين الكوم التابع لفرع ثقافة المنوفية بإقليم غرب ووسط الدلتا تحت رئاسة أحمد درويش.

المؤتمر يترأسه الدكتور بسيم عبد العظيم، ويتولى أمانته طاهر صقر، في حضور الشاعر والباحث في التراث الشعبي مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية ومدير عام فرع ثقافة المنوفية، ورئيس نادي الأدب المركزي.

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، أعقبه كلمة أمين عام المؤتمر طاهر صقر مقدماً الشكر لدعم المحافظة والهيئة لإقامة المؤتمر، ثم تناول صورة عامة لفكرة المؤتمر إحياء ذاكرة الثقافة الشعبية والتي تنتقل من جيل إلى جيل، تلاها كلمة مدير الفرع، طرح فيها تساؤلات للأدباء والشعراء للوصول إلى حل للتحدي الرئيسي لتأثير الثقافة الشعبية على إنتاج الأدباء، وجه الدكتور بسيم عبدالعظيم رئيس المؤتمر خلال كلمته الشكر للقائمين على هذا المؤتمر واللجنة المنظمة له وتأكيده على أهمية البيئة وأثرها الكبير على المنتج الأدبي.