الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات: استمرار الأزمة الأوكرانية يهدد الأمن الغذائي العالمي

محمد بن زايد
محمد بن زايد

قال نائب مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن محمد بوشهاب، اليوم الاثنين، إن الإمارات تتطلع لتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لصون السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وتابع نائب مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن، في كلمة بلاده بالمجلس اليوم بشأن أوكرانيا أن استمرار الأزمة الأوكرانية يهدد الأمن الغذائي العالمي بعد توقف صادرات كييف من القمح، مشيرًا إلى أن الإمارات تدعم دور المنظمات الإقليمية في التوصل لحلول لتسوية النزاعات.

وفي وقت سابق، أكدت دولة الإمارات، تشجيعها الحوار بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الأزمة.

وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة مندوبة دولة الإمارات الدائمة بالأمم المتحدة: «موقفنا من الأزمة في أوكرانيا يتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار ووقف التصعيد».

وتابعت خلال كلمة دولة الإمارات التي تترأس دورة مجلس الأمن الحالية، حول برنامج عمل شهر مارس، أن بلادها تتعهد بجعل أمن المرأة أولوية خلال رئاستها للمجلس.

وتابعت مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن: «سنعمل على تيسير المناقشات خلال رئاستنا لمجلس الأمن».

واستطردت: «سنركز على قضية تغير المناخ خلال رئاستنا لمجلس الأمن باعتبارها إحدى أبرز التحديات»، مضيفا: «نسعى لإيصال المساعدات للمحتاجين في أوكرانيا وتسهيل خروج المدنيين».

وتابعت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة: «موقفنا هو الدعوة لخفض التصعيد والعودة للدبلوماسية لحل أزمة أوكرانيا، مضيفة "سنعمل على حل النزاعات والخلافات الدولية عبر الحوار».

ونوهت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة: «خصصنا 5 ملايين دولار لدعم عمليات الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا"، والإمارات تطالب بخفض التصعيد والحوار بشأن أزمة أوكرانيا».

وأضافت: «نرأس مجلس الأمن في وقت يشهد العالم فيه أزمات عدة».

وفي وقت سابق، أكد وزارة الخارجية الإماراتية دعمها للحوار والحلول الدبلوماسية لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مطالبة بضرورة جلوس كافة الأطراف على مائدة الحوار.

دولة الإمارات مجلس الأمن الإمارات اوروبا الأزمة الأوكرانية الأمن الغذائي العالمي

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