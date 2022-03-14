الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إقامة أول مركز إغاثي عند الحدود «الرومانية- الأوكرانية» لاستقبال المصريين

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ نشوب الحرب «الأوكرانية - الروسية»، استطاع فريق الهلال الأحمر المصري الإغاثي الدولي الثاني إقامة أول مركز خدمة إغاثية مصرية على معبر «سيريت» عند الحدود الرومانية الأوكرانية، بعد سلسلة من التنسيقات والجهود المتواصلة مع الصليب الأحمر الروماني.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر أنه قد تم إقامة هذا المركز للهلال الأحمر لتكون نقطة استقبال للمصريين النازحين من أوكرانيا باتجاه رومانيا تمهيدا لعودتهم إلى أرض الوطن.

وأضافت أنه جرى تجهيز هذه النقطة الإغاثية بمعرفة فريق الإغاثة الدولي المصري وبمساعدة متطوعين مصريين مقيمين في رومانيا تم تكثيف تدريبهم وتأهيلهم لهذا الغرض.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر في بيان لها إلى أنها تقدم هذه النقطة الحدودية ذات الصبغة المصرية الخالصة خدمات متعددة للعابرين من المصريين والعرب عبر الحدود من أهمها (تقديم الإسعافات الأولية للحالات التي تتطلب ذلك، وتقديم الدعم النفسي للعابرين، علاوة على توفير خدمات الاتصال بين العابرين وأسرهم في موطنهم الأصلي، فضلا عن توفير الوجبات الغذائية السريعة لهم، وتزويد غير القادرين منهم بما يلزم من نفقات انتقالهم إلى مطار العاصمة بوخارست فضلا عن تذليل جميع العقبات اللوجستية لهم).

وأوضحت أنه في ذات الإطار يحظى الهلال الأحمر المصري بدعم ومعاونة من جمعية الصليب الأحمر الروماني التي تقدم التسهيلات اللازمة والدعم في هذا الشأن.
 

الأزمة الأوكرانية صليب الأحمر الجهد المبذول الوجبات الغذائية المصريين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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