الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أشياء يجب القيام بها لتقليل فرص الإصابة بسرطان الثدي

صورة أرشفية
صورة أرشفية

يعد سرطان الثدي أحد أكبر المخاوف للكثير من النساء، والذي يجب أن نكون حذرين بشأنه، حيث تسبب في رحيل النائبة أنيسة حسونة بعد صراع معه لسنوات.

ويعتبر سرطان الثدي مصدر قلق كبير لمعظم الناس، فإنه أحد أكثر أنواع السرطانات شهرة ويمكن أن يؤثر عليك أو على الأشخاص الذين تعرفهم، ومن أفضل الأشياء التي يجب القيام بها لسرطان الثدي معرفة الخطوات التي يمكنك اتخاذها للوقاية منه. 

كما أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها للوقاية من سرطان الثدي، والتي تشمل  بعض التغييرات في نمط الحياة، ففي السطور التالية يسلط الأطباء بموقع "healthdigezt" الطبي الضوء عليها.

عدم ممارسة الرياضة:

يمكن أن تمنع ممارسة الرياضة العديد من الأمراض، فقد أظهرت التمارين المنتظمة تأثيرات إيجابية على الوقاية من سرطان الثدي، حيث تساعد التمارين في التحكم في الوزن، فالنساء اللائي اكتسبن من 20 إلى 30 رطلاً منذ سن 18 أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي مقارنة بالنساء القادرات على الحفاظ على وزنهن.

الامتناع عن التدخين:

لا يرتبط التدخين بسرطان الرئة فحسب، بل يرتبط أيضًا بسرطان الثدي، حيث تثبت الدراسات العلاقة بين سرطان الثدي والتدخين لدى النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث.

أظهرت الدراسة أن النساء أكثر عرضة بنسبة 40% للإصابة بسرطان الثدي إذا كن يدخن بانتظام أو تناولن علبة أسبوعيًا، فالتدخين عادة سيئة للغاية تفتحك على أمراض مختلفة. 

كن حذرا:

من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل فرصك أن تكون يقظًا في عملية الاكتشاف، افحص نفسك دائمًا بحثًا عن التغييرات الملحوظة في ثديك، قم بإجراء فحوصات منتظمة للثدي وتأكد من فحص نفسك سنويًا، إذا لاحظت أي كتل أو تغير في لون الجلد، اذهب إلى طبيبك على الفور.

تاريخ العائلة:

حوالي 10% من سرطان الثدي وراثي. هذا يجعل من الضروري معرفة تاريخ عائلتك، حتى من جانب والدك، انظر إلى تاريخ عائلتك واكتب أي أمراض بارزة مثل أمراض القلب والسكري والأمراض العقلية والسرطان.

كثافة الثدي:

يصعب تشخيص النساء اللواتي لديهن أنسجة أكثر من الدهون في الثدي، يصعب على تصوير الثدي بالأشعة السينية تحديد الأورام أو الخراجات، حيث تظهر أنسجة الثدي بيضاء وتبدو الدهون داكنة، فالنساء ذوات الثدي الكثيف أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي بست مرات. 

فحوصات انيسة حسونة سرطان الرئة سرطان الثدي النائبة أنيسة حسونة

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وائل لطفي

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