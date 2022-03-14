أول رد من «التعليم» على فيديوهات خناقة طلاب مدرسة انترناشونال بالقاهرة

قالت مصادر بديوان مديرية التربية والتعليم في القاهرة، إن إدارة القاهرة الجديدة تابعت فيديوهات المشاجرة التي نشرتها الإعلامية ياسمين الخطيب.

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» إن المدرسة إنترناشونال بالقاهرة الجديدة، مشيرة إلى أن الإدارة تتواصل معها لمعرفة حقيقة الأمر وإحالته برمته للتحقيق، على أن يتم إصدار بيان رسمي خلال ساعات لتوضيح تفاصيل الواقعة.

ونشرت الإعلامية ياسمين الخطيب فيديوهات من مدرسة أبنائها لمشاجرة عنيفة بين الطلاب.

وكتبت ياسمين الخطيب في منشورها: «مش همسح البوست حتى لو السيد وزير التعليم كلمني بنفسه.. فيديوز مفزعة، بعتهالي ابني من خناقة حصلت من شوية في مدرسته».

وأضافت: «التلاميذ ضربوا بعض وضربوا المدرسين، وإدارة المدرسة فقدت السيطرة تماماً، فاضطرت تبلغ الشرطة اللي جت وقفت المجزرة.. بعدها الإدارة أجبرت الطالبات اللى صوروا الواقعة على تفتيش موبايلاتهم وحذف الفيديوز- اللي كانت اتسربت بالفعل».

وقالت: «الأحداث دي يا سادة في مدرسة لغات انترناشونال مصاريفها بالشيء الفلاني.. رحمة الله على هيبة المدارس، وسلامه لمدرسة الراهبات اللي اتعلمت فيها إن (التربية) أهم من (التعليم)».