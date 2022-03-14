الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جنايات القاهرة تستكمل إعادة محاكمة متهم فى «داعش عين شمس» غدًا

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تستكمل الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدًا الثلاثاء، إعادة محاكمة بهاء عمر عبد الحميد عمر الشقنقيري واسمه الحركي «أبو عبد الرحمن» ـ محفظ القرآن ـ المتهم بالانضمام وتأسيس خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة عين شمس، والمعروفة بخلية داعش عين شمس.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة وسكرتارية أحمد مصطفى.

وقيدت القضية برقم 2609 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عين شمس، والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

الدائرة الرابعة إرهاب جنايات القاهرة محاكم طرة المستشار محمد السعيد الشربينى داعش عين شمس

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