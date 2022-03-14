ننشر شروط القبول في المدارس المصرية اليابانية 2022

يبحث العديد من أولياء الأمور عن شروط القبول بالمدارس المصرية اليابانية بالتزامن مع بداية فتح باب التقديم لها، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم.

شروط القبول في المدارس المصرية اليابانية 2022

كالتالي:

ـ الالتزام بعنوان المحل السكني الذي تقدم به ولي أمر الطالب.

ـ حصول كلاً من ولي أمر الطالب على الجنسية المصرية.

ـ تسجيل بيانات الطالب مرة واحدة فقط، من خلال الموقع الإلكتروني للمدارس المصرية اليابانية فقط.

ـ قبول الطفل بمرحلة Kg1 الذي لا يقل عمره عن أربع سنوات ولا يزيد عن خمس.

ـ الإعلان عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال في موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ بداية العام الدراسي.

ـ قبول الطفل بالصف الابتدائي وقت بلوغ سن السادسة وعدم تجاوز السبع سنوات.

ـ سداد جميع المصروفات المتعلقة بالطالب، وفقًا للجدول الزمني الذي تقرره إدارة المدارس المصرية اليابانية.

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