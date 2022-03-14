«الطاقة الأمريكية» تكشف قائمة الدول المتضررة من حظر استيراد النفط والغاز الروسي

أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرًا إحصائيا عن حجم الأضرار التي سيتعرض لها الدول والشركات التي كانت تعتمد على صادرات الطاقة الروسية بعد توقيع العقوبات الاقتصادية على موسكو بسبب الحرب على أوكرانيا.

وكشف التقرير الإحصائي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن حجم صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا وآسيا ودول المحيط وأمريكا اللاتينية.

واستندت إدارة الطاقة الأمريكية في تقريرها الإحصائي على المعلومات من بيانات وإحصاءات واردات الشركات المستوردة لصادرات النفط الروسي والتي نشرتها عبر منصة «التجارة العالمية - Global Trade Tracker» خلال العام 2021.

دول التعاون الاقتصادي وصادرات النفط والغاز الروسي

وكشف التقرير الإحصائي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنه في العام 2021، كانت روسيا أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي في العالم، وثاني أكبر دولة مصدرة للنفط الخام والمكثفات بعد المملكة العربية السعودية، وثالث أكبر دولة مصدرة للفحم بعد إندونيسيا وأستراليا، مشيرًا إلي أنه على رغم من أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا تلقت معظم صادرات روسيا من النفط الخام والغاز الطبيعي العام الماضي 2021، إلا أن بلدانًا في آسيا ومنطقة أوقيانوسيا تلقت معظم صادرات الفحم الروسية.

أوروبا والنفط الخام الروسي

وأوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنه من أصل 10.1 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات التي أنتجتها روسيا في عام 2021، صدرت روسيا أكثر من 45٪ أو 4.7 مليون برميل يوميًا، كاشفًا عن مسار هذه الصادرات أنها ذهبت غالبية صادرات النفط الخام والمكثفات الروسية إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا، التي استقبلت ما يقرب من نصف إجمالي صادرات روسيا.

ومع ذلك، على المستوى القطري، استوردت الصين أكبر حجم من صادرات روسيا من النفط الخام والمكثفات في عام 2021.

ويشير تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، إلي أنه وفقًا لإحصاءات الصادرات الروسية وإحصاءات واردات الدول الشريكة التي نشرتها Global Trade Tracker، تلقت الصين ما يقرب من ثلث أو 1.4 مليون برميل في اليوم، من صادرات روسيا من النفط الخام والمكثفات.

فيما تلقت هولندا وألمانيا مجتمعين حوالي ربع أو 1.1 مليون برميل في اليوم من صادرات روسيا من النفط الخام والمكثفات.

وصدرت روسيا حوالي 199 ألف برميل في اليوم من النفط الخام إلى الولايات المتحدة في عام 2021، أي حوالي 4٪ من صادرات النفط الخام الروسية في ذلك العام.

صادرات الغاز الطبيعي من روسيا

وكشف التقرير الإحصائي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنه في العام الماضي 2021، صدرت روسيا أيضًا 8.9 تريليون قدم مكعب (Tcf) من الغاز الطبيعي المسال والأنابيب، و 36 ٪ من 24.8 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي الذي أنتجته.

وفي العام نفسه 2021، وصل 84٪ من الغاز الطبيعي الروسي المصدر إلى الولايات المتحدة عبر خط الأنابيب، وتم شحن الباقي كغاز طبيعي مسال (LNG).

وعلى غرار صادرات النفط الخام والمكثفات، كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا أكبر مستورد إقليمي للغاز الطبيعي لروسيا، حيث شكلت ما يقرب من 75٪ من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي لروسيا.

وحصلت ألمانيا وتركيا وإيطاليا وبيلاروسيا وفرنسا على معظم هذا الغاز الطبيعي، وتعد الصين واليابان من بين الوجهات العشر الأولى لصادرات الغاز الطبيعي الروسي، حيث يمثلان معًا ما يقرب من 10 ٪ أو 882 مليار قدم مكعب، من صادرات الغاز الطبيعي الروسية.

صادرات الفحم من روسيا

وكشف التقرير الإحصائي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن روسيا صدرت أكثر من نصف الفحم الذي أنتجته الدولة في عام 2021، وزادت صادرات الفحم الروسية في عام 2021 بنسبة 7٪ لتصل إلى 262 مليون طن قصير (MMst)، واستوردت الصين ما يقرب من 25٪ أو 63 مليون طن متري، بينما استوردت كوريا الجنوبية واليابان وتايوان معًا حوالي 22٪ من صادرات الفحم الروسية.

وتم إرسال ثلث صادرات الفحم الروسية إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا، فيما تلقت ألمانيا وهولندا وتركيا وبولندا مجتمعة 24٪ من إجمالي صادرات الفحم الروسية في عام 2021.

وشكل الفحم الحراري، الذي يستخدم غالبًا لتوليد الطاقة 90٪ من صادرات الفحم الروسية.