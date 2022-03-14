رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد 27 مارس

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين.

وقال عبدالرازق ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 27 مارس الجاري.

وجاء رفع الجلسة بعد قرار رئيس المجلس بغلق باب المناقشة حول طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير وعشرين عضوا آخرين بشأن استيضاح سياسات الحكومة بشأن استعادة واستدامة الوعي الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف بحضور وزيري الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف والشئون الدينية.

وقرر المجلس بعد غلق باب المناقشة احالة طلب المناقشة العامة وما جاء من بياني كل من وزيري الاوقاف والشباب والرياضة الي لجنة مشتركة من لجنتي الشباب والرياضة والشئون الدينية والاوقاف للمناقشة واعداد تقرير بهذا الامر يعرض علي المجلس.