الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مباحث التموين تلاحق المتهمين بالغش التجارى وحائزى السلع المغشوشة بالجيزة

مباحث التموين
مباحث التموين

واصلت مديرية أمن الجيزة إعداد الحملات التي تستهدف ضبط المتهمين بالغش التجاري، ومحتكري المواد الغذائية، والمتورطين في حيازة سلع مغشوشة ومجهولة المصدر .

استهدفت الحملة عددا من ثلاجات حفظ اللحوم والمخازن، والمحلات التجارية، والأسواق، وأسفرت عن ضبط وتحرير 114 قضية تموينية متنوعة بين غش تجاري، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وحيازة لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى حيازة كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

أمن الجيزة الغش التجاري المواد الغذائية المحلات التجارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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