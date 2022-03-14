الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 أشخاص سرقوا 560 ألف جنيه من صاحب محطة وقود بالمقطم

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة الخليفة والمقطم حبس 3 أشخاص سرقوا 560 ألف جنيه من صاحب محطة وقود بالمقطم، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمين.

وتلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من صاحب محطة وقود سيارات بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق موقع التسوق الإلكتروني، أدعى بأنه سمسار عقارات وقيامه بعرض شقة سكنية للبيع مقابل مبلغ مالي 820 ألف جنيه. 

واتفق معه على مقابلته بإحدى الكافيهات الكائنة بدائرة القسم لمعاينة الشقة، وحضر وبصحبته شقيقته وتقابلا مع المذكور وبصحبته آخران إلا أنه لم يتمكن من شراء الشقة بدعوى عدم حضور مالكها وحال انصرافه واستقلاله السيارة ملكه اكتشف سرقة مبلغ مالي 560 ألف جنيه من داخلها.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال اختبائهم بمنطقة أرض اللواء بمديرية أمن الجيزة وبحوزتهم 2 هاتف محمول.

بمواجهتهم بالتحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "المغافلة" حيث ادعى أحدهم أنه سمسار عقارات وأثناء تواجده مع المبلغ تمكن المتهمان الآخران من الاستيلاء على المبلغ المالي من داخل السيارة بأسلوب "المغافلة" وقيامهم بشراء هاتفان محمولان المضبوطين بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة وتحويل باقي المبلغ المالي المستولى عليه لأهليتهم، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بسرقته.

تحقيق مفتى الجمهورية تحقيقات إحالة مزارع صاحب محطة وقود المقطم نيابة الخليفة والمقطم

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