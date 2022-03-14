جامعة أسيوط انطلاق البرنامج التدريبي «تنمية مهارات وقدرات الموظفين بالمكتبات الجامعية»

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث اليوم عن انطلاق برنامج تدريبي تحت عنوان "تنمية مهارات وقدرات الموظفين بالمكتبات الجامعية" والذي تنظمه الإدارة العامة لتنمية المواهب بالتعاون مع الإدارة العامة للدراسات العليا البحوث.

جانب من المؤتمر

وذلك تحت رعاية الدكتور طارق عبد الله الجمال رئيس الجامعة وبحضور شوكت صابر أمين عام الجامعة والأستاذ مصطفى حسن أمين الجامعة المساعد ووائل محمود أمين الجامعة المساعد ومحمود يونس رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية وخالد عارف مدير عام المكتبات الجامعية وخالد عمران مدير عام إدارة وتنمية المواهب وحشد من أمناء وموظفي المكتبات من مختلف كليات الجامعة.

جانب من المؤتمر

وأعرب الدكتور المنشاوي على حرص إدارة الجامعة على تنمية الموارد البشرية وتطوير العامل البشري يعد من أولويات إدارة الجامعة وذلك من خلال عقد العديد من البرامج والدورات التدريبية لتثقيف العاملين علميًا وعمليًا في مجال التكنولوجيا لمواكبة التطور السريع في القطاعات التعليمية المختلفة والسعي للانضمام لمنظومة الجامعات الذكية حيث أن كل المعاملات تتم بصورة رقمية مؤكدًا على أهمية قبول التغيير والاقتناع بالتطوير خلال المرحلة القادمة لأن التحول الرقمي أساس الجامعات الذكية.

جانب من المؤتمر

وفى كلمته أكد الأستاذ شوكت صابر أن ورش العمل تعد فرصة مميزة لتعلم ومعرفة كل جديد داخل مختلف القطاعات كما أن تنمية العامل البشرى هي كلمة السر لرفع مستوى الخدمات المقدمة كما أن التواصل المباشر بين المتدربين يعد فرصة لتبادل الخبرات فيما بينهم.

وفى نفس السياق أوضح الأستاذ مصطفى حسن أن هذه البرامج تهدف إلى تطوير الأداء وسهولة سير منظومة العمل، كما يهدف البرنامج إلى عرض كل ما هو جديد داخل قطاع المكتبات ومعرفة المشكلات المتعلقة به وطرق حلها.

كما أضاف الأستاذ وائل محمود أن على المشاركين الاستفادة من هذه البرامج والتي تعد فرصة مميزة لتطوير أدائهم وتيسير وسهولة العمل داخل قطاع هام وهو قطاع المكتبات.

وصرح محمود يونس أن البرنامج يطرح العديد من الموضوعات منها إدارة مشروعات رقمنه مصادر المعلومات، إتاحة خدمات المعلومات الرقمية، أسس بناء وتطوير المجموعات الرقمية، مهارات البحث المتقدم عن المعلومات في آلية رقمية.

جانب من المؤتمر

وأضاف الأستاذ خالد عارف أن البرنامج يحاضر به الدكتور احمد فرج احمد أستاذ ورئيس قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب والدكتور محمد ثابت أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب والدكتورة أسماء حسن سليم مدرس المكتبات والمعلومات والدكتور عمرو سعيد أستاذ المكتبات والمعلومات المساعد بكلية الآداب.

وقد أوضح خالد عمران أن البرنامج يمتد على مدار ثلاثة أيام من 14 إلى 17 مارس الجاري بمشاركة 80 من المتدربين من مختلف قطاعات المكتبات من مختلف الكليات.