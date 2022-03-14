ضبط 339 طن سلع غذائية قبل التلاعب في أسعارها بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية من شن حملة على منافذ تجارة السلع الغذائية بنطاق المحافظة إستعدادا لشهر رمضان وضبط الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والاستيلاء على السلع المدعمة.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص به 339 طن سكر حر و مكرونة وأرز أبيض و زيت طعام معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

كما تم ضبط مخزن أخر بدون ترخيص به كميات قدرت بنحو 22 طن سكر حر و مكرونة وأرز أبيض" و 62 طن أعلاف حيوانية معبأ داخل شكائر بدون مستندات مجهول المصدر تم تخزينها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق.

كما تم ضبط ضبط 3,4 طن مقطعات لحوم مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبها حروق تجميد وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق فى ثلاجة لحفظ السلع الغذائية وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق .

وفى سياق متصل، شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية حملة مكبرة على التجار ومنافذ تجارة السلع الغذائية بنطاق المحافظة في إطار الإستعداد لشهر رمضان وضبط الأسواق والتصدي الحازم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والاستيلاء على السلع المدعمة.



وأسفرت حملات القليوبية عن ضبط 98.2 طن مواد غذائية حاول المخالفين إخفاءها وتهريبها للتلاعب في أسعارها مع إقتراب شهر رمضان وتحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بالتحفظ على الكميات المضبوطة.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مباحث التموين بشن حملة مكبرة على الأسواق ومنافذ السلع والجملة لضبط المتلاعبين بالأسعار وإحباط محاولات بعض التجار إخفاء السلع لرفع أسعارها.

ونجحت الحملة في ضبط 6 وقائع حيث جرى ضبط 54٫500 طن أرز أبيض و سكر حر و مكرونة و جوز الهند وزيت طعام معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص.

كما تم ضبط 29.4 طن زيت طعام و13٫715 طن منظفات صناعية بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول بحوزة مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص.

وضبط شخصين حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما 4.050 طن "دقيق بلدى" مخصص ربطاً على المخابز البلدية قاموا بتخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بهدف الاستيلاء على قيمة الدعم المقرر وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط 6٫250 طن "دقيق أبيض" معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها بحوزة المدير المسئول عن مخبز سياحى.

وضبط 2 طن "دقيق أبيض" معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها بحوزة المدير المسئول عن مخبز سياحى.

وضبط 2 طن "أرز أبيض" معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها بحوزة المدير المسئول عن محل بقالة.