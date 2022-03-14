الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد ضمه للرياضة المدرسية.. كل ما تريد معرفته عن لعبة الهوكي

لعبة الهوكي
لعبة الهوكي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضم لعبة الهوكي للرياضة المدرسية. في هذا السياق نرصد كل ما تريد معرفته عن لعبة الهوكي.

  • واحدة من مجموعات الرياضات التي يتنافس فيها فريقين محاولين تسجيل الكرة أو القرص في مرمى الفريق المنافس باستخدام عصا الهوكي.
  • في العديد من المناطق، هناك رياضة (دائمًا ما يطلق عليها هوكي الحقل أو هوكي الجليد) يشار إليها باسم الهوكي فقط.
  • يلعب هوكي الحقل على الحصى والعشب الطبيعي والعشب الصناعي على الرمال أو الترتان أو المياه، بكرة صغيرة صلبة.
  • هذه اللعبة مشهورة بين الرجال والنساء في أرجاء عديدة من العالم، خصوصًا في أوروبا وآسيا وأستراليا ونيوزيلاندا وجنوب أفريقيا.
  • في معظم البلاد، تلعب اللعبة بين فريقين من نفس الجنس، رغم وجود حالات لمباريات بين الجنسين.
  • بحلول القرن التاسع عشر، بدأت الألعاب التاريخية بأشكالها وتقسيماتها في الافتراق والاندماج لتصبح على ما هي عليه اليوم. وبدأ تشكيل اللجان المخوّلة بوضع القوانين واللوائح وظهرت كيانات محلية ودولية لتنظيم المنافسات المحلية والدولية. وتطور هوكي الجليد أثناء تلك الفترة متفرعًا عن هوكي الحقل ليلائم الظروف الجليدية في كندا وشمالي الولايات المتحدة.

كانت قد كشفت الدكتورة إيمان حسن نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسة أن الاتحاد يعمل على الاستعداد في المشاركة في بطولات العالم  المدرسية علي أن يتم ضم المواهب للمنتخبات المصرية بعد ذلك.

وأضافت إن الألعاب الرياضية ليست مقتصرة على اللعب داخل المدرسة فقط، بل أصبحنا نتعاون كثيرا مع الاتحادات الرياضية في مختلف الألعاب.

أشارت الدكتورة ايمان حسن خلال تصريحات لها مع برنامج “جروب الماميز” التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:  أنه تم ضم رياضه التايكوندو لبطولات المدارس واكتشفنا كثرة أعداد الطلاب المشاركين،  وسوف يتم إقامة مسابقة رسمية لهم بالإضافة إلي أنه تم عمل مشروع قومي لنشر لعبة الهوكي بالتعاون مع الاتحاد المصري للهوكى  لنشر اللعبة وزيادة أعداد الممارسين.

وقالت إيمان حسن خلال تصريحاتها إن الهوكي كان موجودا من قبل ومع قلة أعداد  الممارسين اتجهنا للتعاون مع اتحاد الهوكى من أجل نشر اللعبة مرة أخرى. 

الولايات المتحدة تشكيل التعليم الفنى وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم جنوب أفريقيا

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