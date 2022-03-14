الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

2264 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ارشيفية
ارشيفية

حررت الأجهزة الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية 2264 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني،  خلال 24 ساعة، ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:

1- وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

2- يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

3ـ يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

4- يتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا.

5ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

الأجهزة الأمنية الملصق الالكتروني دراجة نارية ارتداء الخوذة

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وائل لطفي

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