ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية مطروح

حصلت “الدستور” على أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي والذي أسفر عن اصابة 18 شخصًا.

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجي 18 مصابًا وهم “مصطفى علي فهمي 30 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالجبهة واشتباه نزيف بالمخ، أحمد محمد أحمد 22 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، مصطفي أمين بكري 41 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالكتف الأيسر، عمر حسن الصافي 21 سنة مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيسر، أحمد محمد أحمد 39 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، أحمد جابر محمد 31 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم”.

وأصيب أيضاً في نفس الحادث “حامد محمد علي 31 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، إيهاب محمود درويش 32 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، هشام محمد حربي 23 سنة مصاب بجرح بالوجه من الناحية اليمنى وكدمة شديدة بالركبة، جمال محمد عبدالفتاح 35 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، باسم فؤاد علي 28 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، رامي سعيد عبدالرحمن 37 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، خالد احمد اسماعيل 40 سنة مصاب بكدمة بالصدر وكدمات وسحجات بالجسم”.

كما أصيب أيضًا “محمد وجدي عبدالحميد 30 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالركبة اليسرى وكدمات وسحجات بالجسم، فوزي السعيد محمد 67 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، رامي محمد رياض 29 سنة مصاب بكدمة بالصدر وكدمات وسحجات بالجسم، محمد مصطفي عبدالسلام 29 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، محمد محسن محمد 30 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم”.

وعقب وصولهم مستشفى العلمين النموذجي قام الفريق الطبي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.