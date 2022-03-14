الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التشيك تؤكد استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا

رئيس الوزراء التشيكي
رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا

أكد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا استمرار الدعم الإنساني والعسكري لأوكرانيا خلال محادثات هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكتب فيالا في تغريدة عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي اليوم الإثنين: "اضطررت إلى مغادرة الاجتماع مع المحافظين لفترة من الوقت حتى أتمكن من التحدث إلى الرئيس زيلينسكي عبر الهاتف".

وأضاف أن "الوضع في أوكرانيا معقد للغاية" وأكد لزيلينسكي أن "تسليم المساعدات الإنسانية والعسكرية من جمهورية التشيك إلى أوكرانيا سيستمر".

وكان رئيس الوزراء التشيكي قد صرح أمس بأن "بلاده ستشعر بعواقب الحرب الروسية على أوكرانيا لمدة شهور أو سنوات".

وقال إن ارتفاع الأسعار هو نتيجة مباشرة لأفعال روسيا وأن بلاده ستعمل مع شركاء الاتحاد الأوروبي بشأن مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن 8% من استهلاك الغاز الطبيعي يأتي من روسيا إلا أنه يجب تقليل هذا الرقم في المستقبل.

كما أضاف أنه ليس على الشعب التشيكي القلق بشأن أمنهم نظرا لعضوية البلاد بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الشعب يواجه ارتفاعا في الأسعار ويستقبل موجة لاجئين هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

براغ التشيك أوكرانيا

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