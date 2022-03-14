استمرار البرودة وسقوط الأمطار.. الأرصاد توضح حالة الطقس المتوقعة لمدة 72 ساعة

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حالة الطقس المتوقعة لمدة 72 ساعة مقبلة.

وقالت الهيئة في بيانها إن هناك استمرار للأجواء الشتوية المستقرة على أغلب الأنحاء خاصة بعدما انخفضت الحرارة الصغرى بالفعل الليلة بمعدل حوالي درجة جديدة.

وتكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة نهارًا على كافة الأنحاء الشمالية مع استمرار ظهور الغيوم الشتوية المتقطعة وباردة إلى مائلة للبرودة على وسط وجنوب الصعيد نهارًا بينما تكون الأجواء ليلًا شديدة البرودة إلى قارسة على كافة الأنحاء خاصة مع حلول أوقات منتصف الليل والأوقات المتأخرة والصباح الباكر.

تتهيأ فرص الأمطار من جديد على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط بشكل عشوائي دون تحديد منطقة بعينها ولكن بعكس اليوم فتبدأ الفرص تتهيأ ما بين الفترات الأخيرة من مساء نهار الإثنين وحتى فترات منتصف الليلة ومع يوم الثلاثاء تتركز بشكل عشوائي عند السواحل الشمالية الشرقية أي بعض المناطق من دمياط أو بورسعيد أو شمال سيناء ولكنها في كل الأحوال أمطار لا تؤثر على الحركة رغم غزارتها أحيانًا أثناء الهطول قد تمتد الأمطار بشكل خفيف على أماكن محدودة جدًا من إجمالي محافظات الوجه البحري دون تأثير يذكر.

وتستمر الرياح النشطة على أغلب أنحاء الجمهورية والتي من دورها زيادة الشعور بشدة برودة الطقس بسبب اصطحابها بكتل هوائية قطبية في طبقات الجو العليا.

ومع مساء اليوم تبدأ مرحلة جديدة من الانخفاض في درجات الحرارة على وسط، وجنوب الصعيد بشكل أخص، حيث تتراجع الحرارة بمعدل حوالي 3 درجات تقريبًا وتقف على حاجز الـ20 تقريبًا في أجواء باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا.

بيان بدرجات الحرارة:

طقس اليوم الإثنين 14 مارس 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 17 والصغرى 7.

الوجه البحري: العظمى 16 والصغرى 6.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 5.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 17 والصغرى 3.

شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 7.

جنوب الصعيد: العظمى 18 والصغرى 7.

حالة الطقس الثلاثاء 15 مارس 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 18 والصغرى 8.

الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 19 والصغرى 10.

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 11.

حالة الطقس الأربعاء 16 مارس 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 15 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 18 والصغرى 10.

شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: العظمى 19 والصغرى 10.