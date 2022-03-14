«آراب نيوز» تبرز اهتمام الرئيس السيسي بملف تحسين أوضاع المواطنين الفلسطينيين

أبرزت صحيفة "آراب نيوز" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم مصر المطلق لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين.

ولفتت الصحيفة إلى الاهتمام الذي توليه مصر لملف تحسين الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة، واستعدادها لتقديم الدعم اللازم لــ"الأونروا" والإسهام في دعم بعض المشروعات الخاصة بالوكالة، وبما يسهم في تحسين أوضاع المواطنين الفلسطينيين، خاصة من خلال المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة.

وأشارت الصحيفة إلى استقبال الرئيس السيسي مؤخرًا فيليب لازاريني، وكيل سكرتير العام للأمم المتحدة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وتأكيده خلال اتصالاته مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية أهمية تقديم الدعم اللازم للوكالة، ولا سيما مع الظروف المادية التي تواجهها، والتداعيات السلبية المترتبة على جائحة كورونا، بهدف استمرار عملها بالشكل المطلوب.

وأوضحت أن "لازاريني" استعرض خلال لقائه بالرئيس السيسي دور "الأونروا"، والتحديات الحالية التي تواجهها في ظل تفاقم الأوضاع على المستويين الإقليمي والعالمي، مشددًا على أهمية دور مصر التاريخي في حشد دعم المجتمع الدولي للوكالة، لمواصلة دورها في دعم اللاجئين الفلسطينيين.

كما أبرزت الصحيفة إشادة مفوض "الأونروا" بالأولوية الكبرى التي توليها مصر لملف تحسين الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة، والتي تنعكس على الخطوات المتسارعة المتخذة لتعزيز الجهود الجارية الخاصة بإعادة إعمار القطاع في إطار المبادرة المصرية بتخصيص 500 مليون دولار لهذا الغرض.

وتسعى" وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين" “الأونروا” إلى تقديم الخدمات التنموية والإنسانية المهمة الخاصة في مجال التعليم والصحة للعديد من اللاجئين الفلسطينيين. كما تشمل خدمات الوكالة الإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي، وتحصل "الأونروا" على الدعم المادي من جميع دول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الحكومات الإقليمية.