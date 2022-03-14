«الأوقاف» تهدى 28 مجموعة من سلسلة «رؤية» لـ«تعليم المنيا»

استقبل المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، حيث أهدي الأخير مجموعة من مجموعات سلسلة رؤية للفكر المستنير من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة ليتم توجيهها إلى مكتبات المدارس (الابتدائية ، والإعدادية، والثانوية).

وأكد الدكتور حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أنه في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المضللة، وضمن خطة التعاون بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني، قام بزيارة المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بمكتبه بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث قام بإهداء وكيل وزارة التربية والتعليم عدد 28 مجموعة من مجموعات سلسلة (رؤية) للفكر المستنير من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة، ليتم توجيهها إلى مكتبات المدارس (الابتدائية ، والإعدادية، والثانوية)

ومن جانبه، قدم المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، الشكر والتقدير لكل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقافـ، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن سلسلة رؤية تفتح طريق الفهم الوسطى والوعي المستنير أمام أبنائنا الطلاب.

من ناحية آخرى، أكد وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن المديرية استعدت لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث تم عقد اجتماعًا مع مديري الإدارات الفرعية التابعة للمديرية، وبحضور الدكتور عمر خليفة محمد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالمنيا تم خلالها وضع الضوابط والتعليمات ودور المديرية خلال الشهر الكريم، والتشديد على أئمة المساجد بالالتزام بهذه الضوابط والتعليمات ومراعاة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة عدوي فيروس كورونا المستجد والضوابط الخاصة بالصلاة.