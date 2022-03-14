الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الأوقاف» تهدى 28 مجموعة من سلسلة «رؤية» لـ«تعليم المنيا»

وكيل أوقاف المنيا
وكيل أوقاف المنيا يهدي سلسلة رؤية لوكيل التعليم

استقبل المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، حيث أهدي الأخير مجموعة من مجموعات سلسلة رؤية للفكر المستنير من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة  ليتم توجيهها إلى مكتبات المدارس (الابتدائية ، والإعدادية، والثانوية).

275792024_276982671266541_2944113001926922904_n

وأكد الدكتور حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أنه في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المضللة، وضمن خطة التعاون بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني، قام بزيارة المهندس  محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بمكتبه بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث قام بإهداء وكيل وزارة التربية والتعليم عدد 28 مجموعة من مجموعات سلسلة (رؤية) للفكر المستنير من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة،  ليتم توجيهها إلى مكتبات المدارس (الابتدائية ، والإعدادية، والثانوية) 

ومن جانبه، قدم المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، الشكر والتقدير لكل من الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقافـ، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن سلسلة رؤية تفتح طريق الفهم الوسطى والوعي المستنير أمام أبنائنا الطلاب.

275696621_276982621266546_8716812079353713817_n

من ناحية آخرى،  أكد وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن المديرية استعدت لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث تم عقد اجتماعًا مع مديري الإدارات الفرعية التابعة للمديرية، وبحضور الدكتور عمر خليفة محمد مدير الدعوة  بمديرية الأوقاف بالمنيا تم خلالها وضع الضوابط والتعليمات ودور المديرية خلال الشهر الكريم، والتشديد على أئمة المساجد بالالتزام بهذه الضوابط والتعليمات ومراعاة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة عدوي فيروس كورونا المستجد والضوابط الخاصة بالصلاة. 

وكيل أوقاف المنيا يهدي سلسلة إصدار رؤية لوكيل التعليم بالمنيا المهندس محمد فؤاد الرشيدي الدكتور حسانين عبد الحكم

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

والده رفض زواجه فأنهى حياته.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع ناشئ الأهلى

شهود عيان يروون لـ«الدستور» كواليس آخر أيام ناشئ الأهلى زياد إيهاب (فيديو)

«طفرة كبرى».. قرى «حياة كريمة» تدخل عصر الإنترنت فائق السرعة والتحول الرقمى

ترتيب أقوى الجيوش عالميا 2022.. مصر في صدارة الشرق الأوسط

يوميات الحرب 3.. لماذا لم يصل الروس إلى «كييف» بعد 17 يوما من العملية العسكرية؟

النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل طفل من ذوى الهمم فى الغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

محمود خليل

من «دولة العلم والإيمان» إلى «الكعكة الحجرية»

محمد العسيري

100 ساعة مع إيزيس فى حضرة «حلوة الحلوات»

ماجد حبته

تشيلى تفتح الطرق الواسعة

القس. رفعت فكرى

لعبة الكراسى بين الأنانية والغيرية

لواء. محسن الفحام

تحديات المرحلة والمشاركة المجتمعية

جمال-أسعد

الحرب والاحتكارات السوقية

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

لابيد يلتقى مهاجرى أوكرانيا قبل توجههم إلى إسرائيل

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

كييف تقاضى إسرائيل على سوء استقبال اللاجئين الأوكرانيين