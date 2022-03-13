رئيس الرعاية الصحية يتسلم جائزة اتحاد المستشفيات العربية

تسلم الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديدة، جائزة اتحاد المستشفيات العربية "القياديين المتميزين في نهضة القطاع الصحي العربي"، تقديرًا لجهوده في إحداث طفرة وتطور واضح مجال التغطية الصحية الشاملة، وما حققه من إنجاز في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل.

ويعقد الملتقى الـ23 لاتحاد المستشفيات العربية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، ونقابات الأطباء والتمريض في الدول العربية، وعدد من المنظمات والجمعيات الصحية العربية.

كان اتحاد المستشفيات العربية قد أطلق جائزة التميز والقيادة في عالم الصحة عام 2004، بھدف تسليط الضوء على المبادرات والمشروعات والشخصيات الرائدة في عالم الصحة على مستوى الدول العربية، بما یسھم في نهضة الرعاية الصحية في الوطن العربي.

ومن المقرر أن يناقش الملتقى هذا العام عدد من القضايا الهامة للنهوض بالرعاية الصحية في الدول العربية تحت عنوان: «الاستراتيجيات الجديدة في الإدارة الصحية ما بعد أزمة كوفيد 19»، وأبرزها: الأزمات والكوارث بين الاستعداد والجاهزية والتطبيق، الرؤى الجديدة في تصميم المنشآت الصحية في الدول العربية، والاستراتيجية العربية للصحة الرقمية، كما يتضمن معرضاً متخصصاً يفسح المجال أمام مقدمي الخدمة بعرض آخر ما توصل إليه العلم والتطور في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب استعراض تجربة مصر في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.