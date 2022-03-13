الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

معبد الأقصر وطريق الكباش يستضيفان المشاركات في «ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة»

صورة جماعية للمشاركين
صورة جماعية للمشاركين

استضاف معبد الأقصر، وطريق المواكب الملكية والمعروف إعلامياً باسم طريق الكباش، المشاركات في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة والتي تُقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وتنظمها إحدى الشركات الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة، وتستمر فعاليتها خلال الفترة من ٦ إلى ١٨ مارس الجاري، وتستضيفها مدينة الأقصر.

ويشارك في هذه المسابقة 65 دولة حول العالم، وقد انطلقت فعالياتها وبدأت المتسابقات في الوفود من دولهم إلى مصر تدريجياً بدءاً من يوم ٦ مارس الماضي على مطار القاهرة، ثم قاموا بجولة بمدينة الغردقة زاروا خلالها العديد من المناطق والمنتجعات السياحية.

و من المقرر أن تقوم المتسابقات خلال الأيام القليلة القادمة بزيارة بعض الأماكن السياحية والأثرية في مدينة القاهرة.

وقالت مها جلال عيد مدير عام التوعية السياحية بالهيئة إن الهيئة شاركت أيضاً في تقديم تسهيلات في استقبال المتسابقات والضيوف المشاركات بالمسابقة بمطاري القاهرة والأقصر، كما وزعت عليهم المواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري ومنتجاته المختلفة والمتنوعة.

وتأتي رعاية الوزارة لمثل هذه الفعاليات والأحداث التي تُقام في المدن السياحية المختلفة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للترويج للمقصد السياحي المصري.

ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة معبد الأقصر وطريق المواكب الملكية وزارة السياحة والآثار الأقصر الأماكن السياحية والأثرية

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وائل لطفي

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