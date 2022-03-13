الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا فام يترأس اجتماع مجمع كهنة الإيبارشية بالمنيا

الأنبا فام أسقف الإيبارشية
الأنبا فام أسقف الإيبارشية

عقد مجمع كهنة إيبارشية شرق المنيا، أمس اجتماعًا بحضور الأنبا فام أسقف الإيبارشية، وذلك في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بالمنيا الجديدة.

بدأ الاجتماع بالقداس الإلهي الذي تولى خدمته نيافة الأنبا فام وشاركه الآباء الكهنة وأسرهم، وعقب القداس بدأت فعاليات الاجتماع، وقدم خلاله الآباء التهنئة لنيافة الأنبا فام بمناسبة التذكار الأول لسيامته.

وسيم  الأنبا فام أسقفًا على إيبارشية شرق المنيا يوم الأحد ٧ مارس من العام الماضي (٢٠٢١).

في السياق، أقامت اليوم اللجنة المركزية لخدمة ثانوي بإيبارشية المنيا كرنفالها للشباب والشبات بعنوان "باناهتي" (إيمانى)، بحضور الأنبا مكاريوس. شمل اللقاء على موضوعات: (أرثوذكسيتي)، معنى الوحدة، الانشقاقات والمجامع.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي تلاه العديد من الفقرات (مجموعات، شرح وعمل فني، ألعاب)، وذلك بكنيسة الشهيد مارجرجس بصفط الشرقية. 

شارك في فعاليات اليوم أربعمائة وخمسون (٤٥٠) مخدومًا من إحدى وعشرين كنيسة، كما شارك في اللقاء لفيف من الآباء كهنة الإيبارشية: القس أغسطينوس ألفونس، القس مينا رزق، القس رويس بشرى، القس دانيال سامي، القس داود هنري، القس سمعان إسحاق، القس أنطون عاطف، والقس تادرس سمير مسئول الخدمة. وكان يومًا مفرحًا للجميع. 


وكان اللقاء السابق قد  تم يوم ٢٦ فبراير ، في نادي البتول بنزلة الفلاحين، وشارك فيه ٣٧٠ مخدومًا بحضور 6 من الآباء الكهنة، وتحت العنوان ذاته.

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وائل لطفي

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