السياحة: مشروع الميكنة يستهدف الحصول على التراخيص المطلوبة إلكترونيا

قال الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة للتحول الرقمي، إن مشروع منظومة الخدمات المميكنة للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، يستهدف الميكنة الكاملة لجميع الخدمات داخل الإدارة المركزية للرقابة على المنشأت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، بحيث لا يقوم أي طالب خدمة بالتوجه إلى مقار الإدارة، بل يتقدم بطلبه عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة للحصول على التراخيص المطلوبة، أو تجديد التراخيص القائمة ويقوم بسداد كافة الرسوم المستحقة من خلال هذا الموقع.

وأوضح دكتور خالد شريف في تصريحات صحفية، أن تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع بدأ في شهر سبتمبر الماضي حيث تم تحليل أكثرمن ١٥٠ خدمة مقدمة من الإدارة تشمل المنشأت الفندقية، ومراكز الغوص والأنشطة البحرية، والمطاعم والكافيتيريات ومحال العاديات والسلع السياحية. وتم أثناء التحليل تنفيذ العديد من مراحل التطوير للخدمات لزيادة كفاءتها وتقليل زمن تقديمها متضمنا ذلك التعامل المميمكن معالإدارات الأخرى المعنية في الوزارات المختلفة.

يشار إلى أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتمع اليوم مع ممثلي تحالف الشركة المنفذة لمشروع منظومة الخدمات المميكنةللمنشأت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وذلك للوقوف على أخر ما آلت إليه مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي بالمرحلة الأولى من المشروع.

حضر الاجتماع غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي وقيادات من الوزارة وممثلو من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحالف.

يهدف هذا المشروع إلى تيسير تلقي الخدمات السياحية للمنشأت الفندقية والسياحية عبر الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار، ما يأتيتماشيا مع استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.