هل التبرك بقبور الصالحين جائز؟ أستاذ بالأزهر يجيب

قال د. محمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، إن التبرك بقبور وأضرحة الصالحين، جائز شرعاً، فالإمامان المحدثان العظيمان: ابن خزيمة وابن حبان، قاموا بالتبرك بقبر سيدنا علي بن موسى الرضا رضي الله عنه وقاموا بدعاء الله عنده، لكي يستجيب المولى سبحانه وتعالى، ترى: هل هما قبوريان مشركان مبتدعان، بعد أن قاموا بذلك.

أضاف العشماوي، عبر صفحته الرسمية، قائلاً: الحاكم في (تاريخ نيسابور) كما نقله عنه ابن حجر في(تهذيب التهذيب) -: يقول "وسمعت أبا بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى يقول: خرجنا مع امام أهل الحديث أبي بكر بن خزيمة، وعديله أبي علي الثقفي، مع جماعة من مشائخنا، وهم إذ ذاك متوافرون، إلى زيارة قبر علي بن موسى الرضى، بطوس، قال: فرأيت من تعظيمه - يعنى ابن خزيمة - لتلك البقعة، وتواضعه لها، وتضرعه عندها؛ ما تحيرنا.

وتابع وقال ابن حبان في(الثقات) في ترجمته:" وقبره بسناباذ، خارج النوقان، مشهور يزار، بجنب قبر الرشيد، قد زرته مراراً كثيرة، وما حلت بي شدة في وقت مقامي بطوس، فزرت قبر علي بن موسى الرضا، ودعوت الله إزالتها عنى؛ إلا أستجيب لي، وزالت عنى تلك الشدة، وهذا شىء جربته مرارا،ً فوجدته كذلك، أماتنا الله على محبة المصطفى وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم أجمعين".