اختيار قصص حسين عبد الرحيم للتدريس بكلية الآداب جامعة الفيوم

أعلن الكاتب الصحفي والروائي والقاص حسين عبد الرحيم عن اختيار نص قصصه من نصوصه للتدريس بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الفيوم، ويعد ذلك المرة الثانية بعد تدريس نصوص مجموعته القصصية "المغيب" من قبل دكتور عبد المنعم أبوزيد أستاذ الأدب بنفس الجامعة وكان ذلك في العام 2004، وهو ما أخبره بهذا الأمر الناقد الدكتور مصطفى القزاز.

جدير بالذكر أن فازت مجموعة حسين عبد الرحيم القصصية بعنوان "شخص ثالث" بجائزة الدولة التشجيعية فرع الآداب لعام 2017، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور سعيد المصرى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وبحضور أعضاء المجلس وجميع قيادات قطاعات وزارة الثقافة.

وقال «عبد الرحيم»: «هناك نصان في المجموعة نُشرا من قبل في مجموعتي الأولى "المغيب" اعتبرتهما الوعاء لثيمة اغترابية ما، بنيتُ عليهما سرود أخرى، ونصوص مفتوحة تحمل نفس الهواجس واحتمالية تأويل ما يخص المتلقي، أو القارىء دائمًا، وهناك شيئا ما مختفي ناقص في الحياة في الكتابة».

وأضاف عن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية: «فوجئت جدا بفوز هذه المجموعة بالجائزة، ولازلت مندهشا حتى الآن من حظها معى منذ صدورها وحتى اليوم، فمنذ أن صدرت تم الاحتفاء بها كثيرا، وبمسيرتي الإبداعية فى مكتبة الإسكندرية، والغريب فى الأمر أننى لم أتوقع فوزها بأى جائزة لأننى أرى أنها ليست أهم أعمالي».

صدرت رواية "شقي وسعيد" للكاتب حسين عبد الرحيم حديثا عن دار خطوط وظلال الأردنية، وتعد الرواية الرابعة لكاتبها حسين عبد الرحيم بعد رواياته "عربة تجرها خيول، ساحل الرياح، المستبقى، وقد حاز عبد الرحيم جائزة الدولة التشجيعية عن مجموعته القصصية "شخص ثالث".

منذ 30 عامًا إلا قليلًا، بدأ حسين عبد الرحيم رحلته مع الكتابة، منذ أن غادر بورسعيد وهو ابن عشرين عامًا باتجاه القاهرة التى استقر بها، وعلى الرغم من حياته الطويلة فى العاصمة.