الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التعاون الإسلامي» تدين بناء وحدات استيطانية جديدة شمال القدس المحتلة

منظمة التعاون الاسلامى
منظمة التعاون الاسلامى

استنكرت منظمة التعاون الإسلامي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن المصادقة على بناء 730 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات الاستعمارية المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أن هذا القرار استمرار في انتهاكات إسرائيل الصارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016، وفقًا لما نقتله وكالة وفا الفلسطينية.

ودعت المجتمع الدولي خصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسئولياته وإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف سياسة الاستيطان الاستعمارية، وكذلك الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون المتطرفون في كل أنحاء أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967 بما فيها مدينة القدس الشريف.

وأمس السبت، قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، إنه يجري البحث في إمكانية التوجه إلى مجلس الأمن من جديد؛ لحثه على تحمل مسئولياته وتذكيره بالقرارات الصادرة عنه، سيما القرار 2334 المتعلق بالاستيطان.

وأضاف المالكي- في تصريح للإذاعة الفلسطينية- أن فلسطين تواصل العمل ولفت أنظار العالم على كل المستويات في مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وكل المؤسسات المختصة، إلى ممارسات وانتهاكات الاحتلال والضغط على إسرائيل لوقفها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال قنواتها تضغط على إسرائيل باتجاه لجم ووقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة وتحديدًا في القدس الشرقية.

وأضاف أن تصعيد الاستيطان من قبل الحكومة الإسرائيلية مؤشر خطير جدًا، وتم نقل هذا التخوف إلى الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي.

منظمة التعاون الإسلامي الإحتلال الإسرائيلي وحدة استيطانية المستوطنات الاستعمارية مدينة القدس

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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