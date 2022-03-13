الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجنايات تعاقب متهم بتزوير أوراق رسمية بالسجن المشدد 5 سنوات

متهم
متهم

أصدرت محكمة جنايات بنها، اليوم، حكما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على عاطل لاتهامه بتزوير محررات رسمية واستخراج رخص تسيير مزورة بعد تقليد التوقيعات الخاصة بالجهات صاحبة الإصدار.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وناجى نصر هلال نصر هلال، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، ومحمود منيب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 43713 لسنة 2018 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 3081 لسنة 2018 كلى شمال بنها، أن المتهم "أ م م"، عاطل، ارتكب تزوير في محرر رسمي «رخصة تسيير» منسوب صدورها للإدارة العامة لمرور الدقهلية وحدة مرور المنصورة بأن اصطنعها بالكامل على غير الحقيقة ومهرها بخاتم مقلد منسوب صدوره لتلك الجهة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم قلد خاتم لأحد المصالح الحكومية وهو الخاتم المنسوب صدوره لوحدة مرور المنصورة واستعمله بأن بصم به علي المحرر المزور موضوع الاتهام الأول، كما استعمل المحرر المزور بأن قدمه لأحد مأموري الضبط القضائي حين طلبه محتجا بما ورد به من بيانات مع علمه بأمر تزويره على النحو المبين بالتحقيقات.

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وائل لطفي

يوم الشهيد

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