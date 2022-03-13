الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

لابيد يلتقى مهاجرى أوكرانيا قبل توجههم إلى إسرائيل

يائير لابيد
يائير لابيد

التقى يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من مهاجري أوكرانيا، قبل توجههم إلى إسرائيل.

وأجرى لابيد زيارة إلى أحد المراكز التابعة للوكالة اليهودية في رومانيا، وأعرب للمهاجرين الأوكرانيين عن ترحيب إسرائيل باستقبالهم، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وكذلك، اجتمع لابيد برئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا، وناقشا وضع اللاجئين على الحدود مع أوكرانيا.

وأصدر الجانبان، بيانًا مشتركًا، قالا فيه: "ندين الغزو الروسي لأوكرانيا الذي لا مبرر له، وندعوها إلى وقف إطلاق النار وحل القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات".

جاء ذلك بعد المحادثة الهاتفية التي جرت بين نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، لمناقشة سبل إنهاء الحرب وجهود إسرائيل في هذا المسار.

وطلب زيلينسكي من بينيت المساعدة في إطلاق سراح رئيس بلدية "ماريوبول" الأوكرانية، ومسئولين آخرين اعتقلتهم القوات الروسية. 

أوكرانيا إسرائيل رئيس الوزراء اللاجئين وزير الخارجية القوات الروسية

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