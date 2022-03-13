محافظ أسيوط يتفقد استكمال رصف طريق أبوتيج الزراعى

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال إعادة رصف طريق "أسيوط - أبوتيج الزراعي"، وذلك في إطار جولاته المكثفة لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية، سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، وذلك ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، يأتي ذلك تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

رافقه خلال الجولة التفقدية المهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، وإيهاب عبد الحميد، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأسيوط وبعض مهندسي الشركات المنفذة للمشروع.

وتفقد محافظ أسيوط أعمال إعادة رصف طريق "أسيوط- أبوتيج" الزراعي، وذلك باستخدام أحدث المعدات الخاصة بالرصف، وذلك تحت إشراف وتنفيذ الهيئة القومية للطرق والكباري، مشددًا على أهمية إنجاز أعمال الرصف وفقًا لمعايير الجودة لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين مشيدًا بالأعمال التي تم تنفيذها بالطريق.

وقال المحافظ، إن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حاليًا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة، حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كل الخدمات المقدمة لهم.



وأشار "سعد" إلى متابعته الميدانية لكل المشروعات التي يجرى تنفيذها بنطاق المحافظة ميدانيًا؛ للوقوف على نسب التنفيذ، مشيرًا إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الإنجاز، موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كل المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة بالتنسيق مع هيئة الطرق.

وكذلك التنبيه على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ليشعر المواطن بتحسن ملموس، لافتًا إلى أن رفع كفاءة الطرق، سواء الداخلية منها أو الخارجية يهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم، وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية.

محافظ أسيوط يتفقد رصف طريق أسيوط – أبوتيج الزراعي (1)

محافظ أسيوط يتفقد رصف طريق أسيوط – أبوتيج الزراعي (4)