الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص اصطدمت سيارته بالرصيف فى الإسكندرية

إسعاف
إسعاف

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة بالرصيف بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالى بوقوع حادث بالكيلو 64 بطريق إسكندرية الصحراوى، ووجود متوفى، وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت بالرصيف.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص تم نقله لمستشفى الشيخ زايد المركزي تحت تصرف النيابة العامة، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة. 

غرفة عمليات النجدة مصر اسكندرية الصحراوي حادث تصادم شخص السائق الرصيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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