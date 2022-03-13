الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

نصائح مهمة عند تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع

العداد مسبوق
العداد مسبوق

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن عدد من النصائح المهمة التي يجب أن يتبعها ويلتزم بها المشتركون عند إقدامهم على التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر نشرته اليومية التي يقدمها عبر الصفحة الرسمية للجهاز على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تصدر بعنوان "معلومة اليوم"، أن هناك عددا من الإجراءات والنصائح  يجب اتباعها من قبل المشتركين عند التعاقد على تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع.

ويوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر نشرته اليومية، أن الإجراءات والنصائح هي:

عند تركيب العداد لأول مرة اطلب من الفني (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم.

- قبل مغادرة الفني تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب.

ضع الكارت في العداد قبل أى عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة

نصائح مهمة تركيب العداد مسبوق

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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