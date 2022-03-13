«الري» تفتتح معرض زهور الربيع بالقناطر الخيرية

تنفذ وزارة الموارد المائية والري خطة أعمال متكاملة لتطوير كافة الحدائق والمتنزهات التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى تنظيم "معرض زهور الربيع" بحدائق القناطر الخيرية سنوياً لتوفير جميع انواع أشجار الزينة والشتلات والزهور.

يأتى ذلك فيما افتتح المهندس السيد شلبي، رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، بحضور عدد من قيادات الوزارة رؤساء المصالح والهيئات ورؤساء القطاعات، معرض الزهور بالقناطر الخيرية، مشيراً إلى أنه ياتى ضمن خطة تطوير شاملة للحدائق ومنها حديقة لؤلؤة عفلة، لافتاً إلى استمرار المعرض حتى 27 مارس الجارى.

وأوضح رئيس مصلحة الرى، أن معرض زهور الربيع بالقناطر الخيرية يعد من أقدم معارض الزهور في الجمهورية، مؤكدا حرص وزارة الموارد المائية والري على إقامته خلال شهر مارس من كل عام سنوياً، حيث يضم العديد من الأشجار النادرة ونباتات الزينة.

كما يتضمن المعرض زهرة بذرة السناريا النادرة، والتى تتميز بألوانها المتعددة والزاهية، وأيضًا تحتاج لمجهود كبير في الزراعة والعناية لتظل زاهية لفترات طويلة.

إضافة إلى ذلك، يتضمن معرض زهور الربيع أنواع متعددة من النباتات منها الجارونيا وزهور القطف، وأيضًا الأشجار والحوليات والصبارات بأنواعها والأشجار الخشبية وأشجار نخيل الزينة بأنواعها المتعددة.

كذلك يتضمن معرض زهور الربيع شجرة المورينجا التي تم إضافتها حديثا، وأيضًا شتلات النخيل البلدي، وشجرة التين البنغالي التى تعد أقدم الأشجار الموجودة بالقناطر الخيرية.

الجدير بالذكر أن جميع الشتلات والنباتات والأشجار الموجودة بالمعرض هي من إنتاج مشاتل وصوب وزارة الموارد المائية والري فى القناطر الخيرية المقامة على مساحة 20 فداناً، وذلك لإنتاج جميع الأشجار والنباتات التي تستخدم في أعمال تطوير الحدائق، إضافة إلى توفير طلبات المواطنين من خلال منافذ البيع في الحدائق والمتنزهات.