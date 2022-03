استعدادا للامتحان.. خطوات تحديث أجهزة التابلت للصف الأول الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات تحديث التابلت، للصف الأول الثانوي العام، استعداد للامتحان التجريبي على أجهزة التابلت الأحد المقبل.

ويجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

١- الضغط على الاإعدادات (settings)

٢-اختيار تحديث البرامج (software update)

٣- اختيار التحميل والتنزيل (download and install)

٤- لو تم التحديث لآخر إصدار ستظهر شاشة (your software is up to date)

أو بالطريقة التالية:

١-فتح برنامج النوكس

٢- من التلات شرط

٣- نختار reload policy

أو بالطريقة التالية:

التأكد من نزول جميع البرامج وذلك

١- بالدخول علي المتجر (play store)

٢- التأكد من أن جميع التطبيقات اسفلها كلمة (installed)

وشدد الوزارة بضرورة يرجى مسح تاريخ المتصفح جوجل كروم بالخطوات التالية:

١- نقوم بفتح المتصفح

٢- من التلات نقاط في أعلى يمين النافذة

٣- نختار الضبط (settings)

٤- نختار الخصوصيه والأمن (privacy and security)

٥-نختار مسح بيانات التصفح (clear browsing data)

٦-سيظهر تبويبان تقوم بفتح التبويب (basic) ونقوم بتحديد كل الاختيارات الموجوده ونختار جميع الأوقات (all time) ثم نقوم بالضغط على (clear data) فتظهر رسالة نقوم بالضغط على (clear).

٧-نقوم بفتح التبويب (advanced) ونقوم بتحديد كل الاختيارات الموجودة ونختار جميع الأوقات (all time) ثم نقوم بالضغط على (clear data)فتظهر رسالى نقوم بالضغط على (clear).

وكانت قد طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، بسرعة فتح الواي فاي على التابلت، وتحميل التحديث الجديد من Knox، ومنصة Swift assess gamal earn، وهي المنصة الإلكترونية التي يتم امتحان الطلاب من خلالها الامتحان التجريبي المقرر أن يبدأ الأحد المقبل فى جميع المدارس الثانوي للصف الأول.

تقررعقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصف الأول الثانوي (فقط) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2022/3/20 فى مواد (الفيزياء والتاريخ واللغة الاجنبية الأولى)، ويستمر حتى يوم الثلاثاء.

ويتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي، على أن تتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

كما تبدأ الوزارة في إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتباراً من اليوم، وستكون المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

ويتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني، وتتضمن الأسئلة النوعيات المقالية والموضوعية، فلذلك يجب تحديث اجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات، وتوفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.