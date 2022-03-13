الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجتمعية لجامعة الإسكندرية بمطروح

فعاليات القافلة الطبية
فعاليات القافلة الطبية

تنطلق غدًا الإثنين، فعاليات القافلة الطبية المجتمعية لجامعة الإسكندرية بالتعاون مع محافظة مطروح والمنطقة الغربية وجامعة مطروح لتقديم عدد من الخدمات المجتمعية لأهالي مدينة مرسى مطروح وسيوة وتستمر حتى 18 مارس الجاري تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية.

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استعدادات القافلة 

وأشار الدكتور عبد المنعم فوزى مقرر القوافل المجتمعية بجامعة الإسكندرية، إلى أن القافلة الطبية تشمل تخصصات (أطفال، نساء، باطنة، جلدية، جراحة، صدر)  مع توفير الأدوية اللازمة مجانًا وإجراء العمليات اللازمة لخدمة أهالي مطروح. 

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استعدادات القافلة 

وأوضح الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه بالتنسيق مع  قافلة جامعة الإسكندرية ستنطلق أعمال القافلة في يومها الأول الإثنين 14 مارس بوحدة القصر بمدينة مرسى مطروح  وستكون باقي الأيام بمستشفى سيوة المركزي. 

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فعاليات القافلة الطبية

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجامعة الإسكندرية على دورها ودعمها المستمر لأهالي مطروح ومشاركتها بالعديد من الجهود المجتمعية خاصة الدفع بعدد من القوافل التنموية الشاملة خاصة في القطاع الطبي للوصول إلى الأهالي في اقصى القرى والتجمعات للتخفيف عنهم مع توفير مزيد من الخدمات توفر مزيد من الحياة الكريمة لهم. 

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استعدادات القافلة 
مطروح جامعة الإسكندرية جامعة مطروح محافظة مطروح المنطقة الغربية

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