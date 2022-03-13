على ربيع يتعاقد على مسلسل جديد بعنوان «النص التانى»

تعاقد نجم مسرح مصر الفنان «علي ربيع» على مسلسل درامي جديد بعنوان «النص التاني».

وكان المنتج أحمد الجنايني قد تعاقد بشكل رسمي مع «علي ربيع» على المسلسل المقرر البدء في تحضيراته خلال الأيام القادمة.

وكشف مصدر، لـ"الدستور"، عن تفاصيل المسلسل الذي يدور في إطار كوميدي حول العلاقة بين الرجل والمرأة.

وكان الفنان «علي ربيع» قد أعلن منذ فترة عن خروجه من السباق الرمضاني المقبل والتركيز في تقديم عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة.

وكان شقيق علي ربيع قد أعلن، عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن خروج على ربيع من السباق الرمضاني، وكتب معلقًا: «بنعتذر لكل الجمهور العظيم بعدم التواجد في موسم رمضان كما عودناكم كل عام، وهذا بسبب الانشغال والتركيز الفترة القادمة في السينما، وقريبًا باذن الله فيلم (زومبي) في السينمات، ونلتقي بكم في العام القادم بإذن الله، هتوحشونا وكل عام وأنتم بخير».