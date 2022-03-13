إزالة فورية لحالة تعد على أرض زراعية بقرية بني مر بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار رصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمراكز وقرى المحافظة في المهد قبل تفاقمها دون تهاون أو محاباه لأحد والتصدي لها بكل حسم للقضاء نهائياً على هذه الظاهرة.

إزالة مخالفات بناء

وفي هذا الإطار تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح من تنفيذ إزالة فورية لقواعد وسملات على أرض زراعية على مساحة 50 متر بشارع المنزل بعزبة شنودة بقرية بني مر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وذلك خلال حملة بمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وأسامة كامل نائب رئيس المركز وورئيس الوحدة المحلية لقرية بني مر ومسؤولي الإزالات والإدارة الهندسية والزراعة وحماية الأراضي والمتابعة الميدانية والمتغيرات المكانية، و تم إزالة التعدي باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز، وجاري تكثيف الحملات لرصد المخالفات و إزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالإضافة إلى التوعية و حث المواطنين على الحفاظ على الرقعة الزراعية.

إزالة مخالفات بناء

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة وزير التنمية المحلية بتكثيف الحملات لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي على حقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الغذاء الآمن.

وشدد محافظ أسيوط على المتابعة الدورية واليومية لرصد أي تعديات ومخالفة البناء على الأراضي الزراعية بالقرى والنجوع، وتكثيف الجهود لإيقاف أي تعدي أو مخالفة للقانون من قبل رؤساء المراكز والأحياء وأعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ووحدة المتغيرات المكانية والعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة التعدي فوراً وسريعاً في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لوقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

إزالة مخالفات بناء