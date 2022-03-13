الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية بورسعيد الساحلي قرب منطقة الكيلو 15 اتجاه بورسعيد.

وأسفر الحادث عن إصابة كلِ من: «سامي. أ، 51 عامًا، فاطمة. ج،  24 عامًا، رغدة. ع، 25 عامًا»، وجميعهم مصابين باشتباه نزيف في البطن وكسور بالساق الأيمن والأيسر.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة رقم ط ا ج، رقم 1375، بمنطقة الكيلو 15 على طريق الإسماعيلية بورسعيد الساحلي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة القنطرة غرب إلى مكان الحادث؛ للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث وفتح الطريق للمسافرين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

3 أشخاص سيارة ربع نقل الإسماعيلية بورسعيد كدمات سحجات كسور

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وائل لطفي

يوم الشهيد

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