إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية بورسعيد الساحلي قرب منطقة الكيلو 15 اتجاه بورسعيد.

وأسفر الحادث عن إصابة كلِ من: «سامي. أ، 51 عامًا، فاطمة. ج، 24 عامًا، رغدة. ع، 25 عامًا»، وجميعهم مصابين باشتباه نزيف في البطن وكسور بالساق الأيمن والأيسر.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة رقم ط ا ج، رقم 1375، بمنطقة الكيلو 15 على طريق الإسماعيلية بورسعيد الساحلي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة القنطرة غرب إلى مكان الحادث؛ للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث وفتح الطريق للمسافرين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.