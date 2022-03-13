«الزراعة»: توريد وتركيب شبكات ري لبرنامج تقاوي الخضر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية عن قيام معهد الهندسة الزراعية بتوريد وتركيب شبكات ري لبرنامج تقاوي الخضر.

وقال الدكتور حازم مهاود، مدير معهد الهندسة الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية، إن المعهد يقوم بتوريد وتركيب شبكة الري لبرنامج تقاوي الخضر بمحافظة كفر الشيخ، موضحا إنه جاري توريد وتركيب شبكات الري بالتنقيط لري عدد ٤٨ صوبة زراعية بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف مهاود، في تصريحات له اليوم الأحد، أنه يجري حاليا الإنتهاء من تنفيذ تلك الأعمال لتحديث منظومة الري المصري في ظل محدودية الموارد المائية المصرية، مشيرا إلي أن الموارد المائية هي العنصر الحاكم لمشروعات التنمية الزراعية في مصر.

وأوضح مدير معهد الهندسة الزراعية، أن تحديث منظومة الري المصري تنعكس علي زيادة إنتاجية المحاصيل وتحديث منظومة الزراعة المصرية لرفع كفاءة الموارد المائية والأرضية وضمان الإستخدام الأمثل لهذه الموارد.

وكان قد أكد المهندس محمود الطوخي، رئيس الجمعية العامة لمنتجي الخضروالفاكهة، أن تحديات الزراعة تكمن فى انخفاض الإنتاج هذا العام للفدان، وأن متوسط الناتج العام للفدان، الفراولة فى مصر ٢٠ طن فى حين فى بعض البلاد الأخرى من ٣٠ إلى ٤٠ طن للفدان وقلة جودة الفراولة حيث تعتبر جودة المنتج النهائي متوسطة بالمقارنة بالدول الاخرى مثل بولندا والمغرب وإسبانيا ويؤثر ذلك بشدة على السعر حيث ان متوسط سعر الطن المجمد فى بولندا ١٧٩٠دولارا، ومتوسط سعر الطن في مصر ١١٧٠ دولارا، ويعود ذلك بسبب استخدام المبيدات فى المحصول وعدم الالتزام بفترات الأمان المسجلة والمعتمدة، ويرجع ذلك إلى أن غالبية إنتاج محصول الفراولة يتم من صغار المزارعين حيث لا تتعدى مزارعهم من ٣ إلى ٥ أفدنة.